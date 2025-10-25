Miretti Juve definito il programma di reinserimento | Fabio in campo già con la Lazio? Ecco le ultimissime notizie

sul giovane centrocampista. Fabio Miretti sembra essere la persona giusta al momento giusto per la Juventus di Igor Tudor. Il centrocampista bianconero è finalmente “clinicamente guarito” dopo un’insolita lesione muscolare subita il 13 agosto. I tempi di recupero sono stati più lunghi del previsto, ma ora il rientro è alla portata. Dopo aver ricominciato a lavorare regolarmente con il gruppo, Tudor ha deciso di “premiarlo”, inserendolo tra i convocati per la prestigiosa sfida di Madrid. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Miretti Juve, definito il programma di reinserimento: Fabio in campo già con la Lazio? Ecco le ultimissime notizie

