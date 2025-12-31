A gennaio, l’Inter ha avviato contatti concreti per l’acquisto di João Cancelo, con dialoghi in corso tra le parti coinvolte. La pista si sta delineando come una possibilità concreta per rinforzare la rosa nerazzurra nelle prossime settimane. Le ultime aggiornamenti, provenienti da Fabrizio Romano, indicano un interesse reale e un percorso di trattativa avviato, che potrebbe portare a una conclusione positiva nel prossimo mercato invernale.

Inter News 24 Cancelo Inter, i nerazzurri riflettono seriamente sull'operazione per rinforzare le corsie nel mercato invernale. Nelle ultime ore il nome di João Cancelo, esterno portoghese di qualità internazionale, è tornato con forza in orbita nerazzurra. A fare chiarezza è stato Fabrizio Romano, che sul suo canale YouTube ha confermato come l'ipotesi di un ritorno in Italia stia prendendo corpo. Il laterale è in uscita dall' Al-Hilal e punta a rientrare in Europa dopo mesi complessi in Arabia. L' Inter ha mosso passi concreti: secondo quanto riportato, ci sarebbe già stato un contatto diretto tra Piero Ausilio, direttore sportivo nerazzurro, e Jorge Mendes, potente agente del calciatore.

© Internews24.com - Cancelo Inter, contatti avviati e dialoghi in corso: la pista prende quota a gennaio. Le ultime da Fabrizio Romano

