Turista muore sbranata da uno squalo di tre metri mentre il fidanzato cerca di salvarla

Una nuotata in mare per filmare con la GoPro un branco di delfini si è trasformata in una tragedia per una coppia di turisti svizzeri. Livia Mühlheim, 25 anni, e il fidanzato 26enne Lukas Schindler, sono stati attaccati da uno squalo toro di tre metri mentre si trovavano nelle acque non. 🔗 Leggi su Today.it

