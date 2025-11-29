Attacco di uno squalo in Australia | turista svizzera uccisa compagno in fin di vita

Ancora un attacco mortale nelle acque australiane di Crowdy Bay L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Attacco di uno squalo in Australia: turista svizzera uccisa, compagno in fin di vita

Una giovane svizzera è stata attaccata mortalmente da uno squalo giovedì al largo della costa orientale australiana. Lo squalo ha attaccato anche il suo compagno, che, secondo quanto riferito dalla polizia, è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche. - facebook.com Vai su Facebook

Terrore in Australia, due bagnanti attaccati da uno squalo: uno è morto. "Incidente drammatico in una zona isolata" Vai su X

Turista svizzera uccisa da uno squalo, il compagno è in condizioni critiche - Una giovane svizzera è stata uccisa ieri da uno squalo mentre faceva il bagno al largo della costa orientale dell'Australia. tio.ch scrive

Australia, squalo toro attacca due giovani turisti a largo di Kylies Beach: morta la ragazza - Due bagnanti di circa 20 anni sono stati attaccati al largo di Kylies Beach da uno squalo toro lungo oltre 3 metri ... Da fanpage.it

Turista svizzera uccisa da uno squalo in Australia, ferito anche il compagno - La giovane, sulla ventina, stava facendo il bagno al largo della costa insieme al suo compagno, anche lui svizzero, quando sono stati attaccati dallo squalo. Da ticinonews.ch