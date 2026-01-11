Iran Tajani | Sostegno alle aspirazioni democratiche del popolo

Il governo italiano ha espresso preoccupazione per gli eventi recenti in Iran, sottolineando il rispetto per le aspirazioni democratiche del popolo iraniano. In un comunicato, il ministro Tajani ha evidenziato l'importanza di un dialogo pacifico e del rispetto dei diritti umani, auspicando una soluzione che favorisca stabilità e rispetto delle libertà fondamentali.

''Il governo italiano esprime grande preoccupazione per quello che da giorni sta accadendo in Iran. Offro il mio sostegno alle aspirazioni democratiche del popolo iraniano e chiedo alle Autorità di garantire i diritti umani e le libertà fondamentali di tutti i manifestanti, di rinunciare in ogni caso alla vergogna della pena di morte.

️ Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha fatto sapere che Cecilia Sala, detenuta in Iran, "è in buona salute. Vedremo quali sono i capi di imputazione. Il governo sta lavorando con la massima discrezione per cercare di riportarla in Italia" - facebook.com facebook

