Iran | Sensi ' presenteremo una risoluzione con +Europa Azione e Iv'

Mercoledì mattina, con +Europa, Azione e Italia Viva, presenteremo una risoluzione sulla grave situazione in Iran. L’obiettivo è evidenziare le problematiche attuali nel paese e promuovere un’attenzione internazionale. Questa iniziativa mira a sottolineare l’importanza di un’azione condivisa per affrontare le sfide e le tensioni che coinvolgono la regione.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.