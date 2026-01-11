Iran | Sensi ' presenteremo una risoluzione con +Europa Azione e Iv'
Mercoledì mattina, con +Europa, Azione e Italia Viva, presenteremo una risoluzione sulla grave situazione in Iran. L’obiettivo è evidenziare le problematiche attuali nel paese e promuovere un’attenzione internazionale. Questa iniziativa mira a sottolineare l’importanza di un’azione condivisa per affrontare le sfide e le tensioni che coinvolgono la regione.
Roma, 11 gen (Adnkronos) - "Mercoledì mattina con +Europa, Azione e Italia viva presenteremo una risoluzione sulla drammatica situazione in Iran. Dalla parte di chi si rivolta contro il regime teocratico. Dalla parte di un futuro democratico in Iran". Lo scrive sui social il senatore del Pd Filippo Sensi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Ue: risoluzione Iv, 'integrazione Kiev strategica, rafforzare sostegno anche con inviato speciale'
Leggi anche: Azione USA in Venezuela, Morosin: «Depositerò una risoluzione, appello a Zaia per convocare il consiglio regionale»
Iran: «Da ora svincolati da ogni restrizione sul programma nucleare». "Scaduta" la Risoluzione, cosa succede ora - L'Iran non si ritiene più vincolato dai divieti sull’arricchimento dell’uranio, sull’importazione di tecnologie sensibili e sul trasferimento di missili o droni a uso militare L’Iran ha annunciato che ... leggo.it
Iran, 'non siamo più vincolati da restrizioni sul nucleare' - Il ministero degli Esteri ha affermato che la Risoluzione 2231 del Consiglio di Sicurezza dell'Onu è ... ansa.it
Nucleare, Aiea: "Teheran viola gli obblighi". Prima risoluzione in 20 anni contro l'Iran - La risoluzione presentata oggi dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica è chiara: l’Iran è in violazione degli obblighi di non proliferazione nucleare. tg24.sky.it
«L'Unione Europea esprime seria preoccupazione per il ricorso diffuso alla detenzione arbitraria da parte delle autorità iraniane per reprimere le voci critiche all'interno del Paese, in violazione degli obblighi dell'Iran ai sensi della Convenzione internazionale - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.