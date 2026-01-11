Iran | Sensi ' presenteremo una risoluzione con +Europa Azione e Iv'

Da iltempo.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì mattina, con +Europa, Azione e Italia Viva, presenteremo una risoluzione sulla grave situazione in Iran. L’obiettivo è evidenziare le problematiche attuali nel paese e promuovere un’attenzione internazionale. Questa iniziativa mira a sottolineare l’importanza di un’azione condivisa per affrontare le sfide e le tensioni che coinvolgono la regione.

Roma, 11 gen (Adnkronos) - "Mercoledì mattina con +Europa, Azione e Italia viva presenteremo una risoluzione sulla drammatica situazione in Iran. Dalla parte di chi si rivolta contro il regime teocratico. Dalla parte di un futuro democratico in Iran". Lo scrive sui social il senatore del Pd Filippo Sensi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

iran sensi presenteremo una risoluzione con europa azione e iv

© Iltempo.it - Iran: Sensi, 'presenteremo una risoluzione con +Europa, Azione e Iv'

Leggi anche: Ue: risoluzione Iv, 'integrazione Kiev strategica, rafforzare sostegno anche con inviato speciale'

Leggi anche: Azione USA in Venezuela, Morosin: «Depositerò una risoluzione, appello a Zaia per convocare il consiglio regionale»

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Iran: «Da ora svincolati da ogni restrizione sul programma nucleare». "Scaduta" la Risoluzione, cosa succede ora - L'Iran non si ritiene più vincolato dai divieti sull’arricchimento dell’uranio, sull’importazione di tecnologie sensibili e sul trasferimento di missili o droni a uso militare L’Iran ha annunciato che ... leggo.it

Iran, 'non siamo più vincolati da restrizioni sul nucleare' - Il ministero degli Esteri ha affermato che la Risoluzione 2231 del Consiglio di Sicurezza dell'Onu è ... ansa.it

Nucleare, Aiea: "Teheran viola gli obblighi". Prima risoluzione in 20 anni contro l'Iran - La risoluzione presentata oggi dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica è chiara: l’Iran è in violazione degli obblighi di non proliferazione nucleare. tg24.sky.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.