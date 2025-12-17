L'Unione Europea ribadisce il suo impegno a sostenere l'Ucraina attraverso un supporto integrato e rafforzato, includendo la possibile nomina di un inviato speciale per la pace. La risoluzione sottolinea l'importanza di un impegno strategico e coordinato con gli alleati per garantire stabilità e progresso nel conflitto.

© Iltempo.it - Ue: risoluzione Iv, 'integrazione Kiev strategica, rafforzare sostegno anche con inviato speciale'

Roma, 17 dic (Adnkronos) - "Proseguire e rafforzare, anche attraverso la nomina di un inviato speciale per la pace, il sostegno politico, economico, umanitario e militare all'Ucraina, in coordinamento con l'Ue e gli alleati". Lo chiede la risoluzione depositata da Iv alla Camera in occasione delle comunicazioni della premier Giorgia Meloni alla Camera in vista del Consiglio Ue. Tra gli impegni per il governo compresi nel testo di Italia viva, anche quello a "a sostenere con determinazione il percorso di integrazione dell'Ucraina nell'Unione europea, riconoscendone il valore politico e strategico per la sicurezza e la stabilità del continente". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Leggi anche: Ue: risoluzione Pd, 'pieno sostegno a Kiev e riconoscere Stato Palestina'

Leggi anche: Ucraina, l’inviato Usa Witkoff oggi a Mosca da Putin. Financial Times: “La Bce rifiuta sostegno al prestito da 140 miliardi a Kiev basato sugli asset russi”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Risoluzione su Donne immigrate nell'Unione europea prive di documenti

Ue: risoluzione Iv, 'integrazione Kiev strategica, rafforzare sostegno anche con inviato speciale' - "Proseguire e rafforzare, anche attraverso la nomina di un inviato speciale per la pace, il sostegno politico, economico, umanitario e militare all'Ucraina, in coordinamento ... iltempo.it

Difesa, via libera dal Parlamento Ue al piano di riarmo di Ursula von der Leyen. Il Pd si spacca - Via libera anche al sostegno sull’Ucraina, ma partiti italiani divisi sui due voti. milanofinanza.it

iubenda - IT. . Con l'integrazione di iubenda su WordPress, rendi la conformità alle norme sulla privacy semplice e veloce con un solo clic. - facebook.com facebook