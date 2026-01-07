Azione USA in Venezuela Morosin | Depositerò una risoluzione appello a Zaia per convocare il consiglio regionale

Morosin annuncia l’intenzione di depositare una risoluzione in risposta all’azione degli Stati Uniti in Venezuela. Inoltre, fa appello a Zaia affinché convoca il consiglio regionale. In questo inizio 2026, l’attenzione internazionale rimane focalizzata sulle mosse degli USA e sul ruolo di Donald Trump, che continuano a influenzare il panorama politico globale e regionale.

In questo inizio 2026 l'attenzione della politica internazionale continua ad essere puntata sugli Stati Uniti d'America e sul loro presidente, Donald Trump, le cui decisioni degli ultimi giorni hanno acceso il dibattito a tutti i livelli. L'operazione che ha portato all'arresto del presidente del.

Maduro arrestato dagli USA: la politica si divide sull'operazione voluta da Trump - L'azione messa in atto dagli Stati Uniti d'America contro il Governo venezuelano viene difesa come battaglia contro il narco traffico e in aiuto alla popolazione locale, ma allo stesso tempo viene con ... veronasera.it

Venezuela, Meloni “l’azione militare non è la strada da percorrere, ma l’intervento difensivo Usa è legittimo” - La nota di Palazzo Chigi: l’Italia ha sempre condannato "gli atti di repressione del regime di Maduro, la cui auto- ilfattoquotidiano.it

Uno degli effetti collaterali (in realtà perseguito) dell'azione americana in Venezuela è la revoca dello status di protezione temporanea a centinaia di migliaia di venezuelani negli USA 600,000 Venezuelans face U.S. deportation after Maduro raid x.com

Le posizioni cinesi sull'azione militare statunitense contro il Venezuela. La Cina sostiene la convocazione urgente del Consiglio di Sicurezza dell’ONU in merito all’azione militare degli Stati Uniti contro il Venezuela e chiede che il Consiglio svolga pienament - facebook.com facebook

