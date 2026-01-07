Azione USA in Venezuela Morosin | Depositerò una risoluzione appello a Zaia per convocare il consiglio regionale

Morosin annuncia l’intenzione di depositare una risoluzione in risposta all’azione degli Stati Uniti in Venezuela. Inoltre, fa appello a Zaia affinché convoca il consiglio regionale. In questo inizio 2026, l’attenzione internazionale rimane focalizzata sulle mosse degli USA e sul ruolo di Donald Trump, che continuano a influenzare il panorama politico globale e regionale.

In questo inizio 2026 l'attenzione della politica internazionale continua ad essere puntata sugli Stati Uniti d'America e sul loro presidente, Donald Trump, le cui decisioni degli ultimi giorni hanno acceso il dibattito a tutti i livelli. L'operazione che ha portato all'arresto del presidente del. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Maduro arrestato dagli USA: la politica si divide sull'operazione voluta da Trump.

