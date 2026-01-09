Tre novità nelle proteste in Iran

Negli ultimi anni, le proteste in Iran si sono ripetute, ma le recenti manifestazioni presentano elementi nuovi. È importante considerare il contesto regionale, l’aggravarsi della crisi economica e le dinamiche emerse in Venezuela, che influenzano la situazione attuale. Questi fattori contribuiscono a ridefinire i motivi e le modalità delle proteste, offrendo una prospettiva più approfondita sulle sfide che il paese affronta oggi.

Dal 2017 ce ne sono state diverse. Questa volta ci sono degli elementi diversi di cui tenere conto: il contesto regionale, la portata della crisi economica e quello che è successo in Venezuela.

