Tre novità nelle proteste in Iran

Negli ultimi anni, le proteste in Iran si sono ripetute, ma le recenti manifestazioni presentano elementi nuovi. È importante considerare il contesto regionale, l’aggravarsi della crisi economica e le dinamiche emerse in Venezuela, che influenzano la situazione attuale. Questi fattori contribuiscono a ridefinire i motivi e le modalità delle proteste, offrendo una prospettiva più approfondita sulle sfide che il paese affronta oggi.

Almeno tre persone sono state uccise durante le proteste contro il governo in Iran - Secondo l’agenzia di stampa iraniana Fars, due civili sarebbero stati uccisi nella città occidentale di Lordega ... ilpost.it

L'Iran protesta per la crisi economica: almeno tre i morti - La valuta si è rapidamente svalutata: un dollaro è ora scambiato a circa 1,4 milioni di rial ... msn.com

Continuano le proteste in Iran. Cosa potrebbe accadere?

