Tre novità nelle proteste in Iran
Negli ultimi anni, le proteste in Iran si sono ripetute, ma le recenti manifestazioni presentano elementi nuovi. È importante considerare il contesto regionale, l’aggravarsi della crisi economica e le dinamiche emerse in Venezuela, che influenzano la situazione attuale. Questi fattori contribuiscono a ridefinire i motivi e le modalità delle proteste, offrendo una prospettiva più approfondita sulle sfide che il paese affronta oggi.
Continuano le proteste in Iran. Cosa potrebbe accadere?
