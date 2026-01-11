Iran Polizia | si alza livello scontro

Da servizitelevideo.rai.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il capo della polizia iraniana ha annunciato un aumento del livello di scontro con i rivoltosi, riflettendo la crescente intensità delle proteste che coinvolgono il paese da oltre due settimane. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con le autorità che monitorano attentamente gli sviluppi sul territorio.

9.53 "Il livello di scontro con i rivoltosi è aumentato": lo ha detto il capo della polizia iraniana facendo il punto sulle proteste in corso da 15 giorni in Iran. "Arresti importanti", ha aggiunto, e "i principali elementi dei disordini di ieri sera sono stati arrestati". Secondo l'ong americana Hrana,il numero dei morti nelle proteste è salito a 116 fra manifestanti e forze dell'ordine (37 agenti morti).Tra vittime,7 minori. Oltre 2,600 arrestati.Internet bloccato da ormai 60 ore. La CNN riferisce racconti di"corpi ammucchiati"in ospedale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Leggi anche: Iran, Khamenei alza il livello di allerta dei Guardiani della rivoluzione

Leggi anche: La Cina alza il livello dello scontro sulle armi a Taiwan

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Notte di proteste in Iran, prosegue il blackout. Trump: Il popolo vuole libertà, pronti ad aiutare - Media, Israele in massima allerta su ipotesi attacco Usa; Ancora proteste in Iran, Khamenei alza livello di allerta. In piazza anche a Milano; In Iran Khamenei alza il livello di allerta. Le Ong: 'Almeno 65 vittime nelle proteste'; «Almeno 217 morti» nelle proteste in Iran, perlopiù giovani.

iran polizia alza livelloIran, Khamenei alza il livello di allerta. «Chi protesta rischia la pena di morte». Time: 217 vittime - Tra edifici e auto date alle fiamme, masse che marciano nelle strade, slogan a favore dello scià di Persia, 217 morti e migliaia di ... msn.com

iran polizia alza livelloMedia, Khamenei ha alzato il livello di allerta più che a giugno - La Guida Suprema dell'Iran Ali Khamenei ha posto il Corpo delle Guardie della Rivoluzione ... msn.com

PERCHÉ HANNO RAPITO MADURO? LA VITA REALE IN VENEZUELA!

Video PERCHÉ HANNO RAPITO MADURO? LA VITA REALE IN VENEZUELA!

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.