Iran Polizia | si alza livello scontro
Il capo della polizia iraniana ha annunciato un aumento del livello di scontro con i rivoltosi, riflettendo la crescente intensità delle proteste che coinvolgono il paese da oltre due settimane. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con le autorità che monitorano attentamente gli sviluppi sul territorio.
9.53 "Il livello di scontro con i rivoltosi è aumentato": lo ha detto il capo della polizia iraniana facendo il punto sulle proteste in corso da 15 giorni in Iran. "Arresti importanti", ha aggiunto, e "i principali elementi dei disordini di ieri sera sono stati arrestati". Secondo l'ong americana Hrana,il numero dei morti nelle proteste è salito a 116 fra manifestanti e forze dell'ordine (37 agenti morti).Tra vittime,7 minori. Oltre 2,600 arrestati.Internet bloccato da ormai 60 ore. La CNN riferisce racconti di"corpi ammucchiati"in ospedale.
