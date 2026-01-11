In Iran, le proteste sono aumentate di intensità, portando a un aumento delle tensioni sociali. La risposta delle forze di sicurezza si è mantenuta severa, con interventi mirati a contenere le manifestazioni. La situazione rimane sotto osservazione, evidenziando le sfide di un Paese alle prese con questioni di stabilità e diritti civili.

In Iran il livello delle proteste si è alzato enormemente. Non meno dura è la reazione della polizia nelle piazze infuocate del Paese mediorientale. Sardar Radan, comandante in capo della polizia nazionale iraniana, ha dichiarato questa mattina che “il livello di scontro con i rivoltosi è aumentato”. Inoltre ha celebrato quelli che ha definito “arresti importanti” sottolineando che “i principali elementi dei disordini di ieri sera sono stati arrestati”. Questo è quello che riporta Sky News. Iran, uccisa studentessa curda. Robina Aminian, una studentessa curda di 24 anni dell’Università Tecnica Shariati di Teheran, originaria di Nowdesheh nella provincia di Kermanshah, è stata uccisa da colpi di arma da fuoco diretti dalle forze governative iraniane durante le proteste a Teheran. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Iran, polizia durissima contro i manifestanti

