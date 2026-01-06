Iran scontri al Grand Bazaar di Teheran | polizia lancia gas lacrimogeni contro manifestanti

Al Grand Bazaar di Teheran, si sono verificati scontri tra manifestanti e forze di sicurezza, che hanno risposto con l’uso di gas lacrimogeni. La situazione ha generato un’intensa tensione nella zona, evidenziando le difficili dinamiche di protesta in Iran. Questi eventi rappresentano un ulteriore episodio di instabilità in un contesto politico già complesso.

Momenti di tensione al Grand Bazaar di Teheran, in Iran, dove le forze di sicurezza hanno lanciato dei gas lacrimogeni contro dei manifestanti. La protesta, contro il carovita e la crisi economica, si è svolta in un luogo che da secoli rappresenta il cuore pulsante della vita economica e politica iraniana. Gli scontri tra agenti e civili, nel corso degli ultimi giorni, hanno causato almeno 35 morti e oltre 1200 arresti.

Manifestazioni in Iran, Trump: "Pronti a intervenire" - In seguito agli scontri mortali che hanno scatenato i disordini causati dall'iperinflazione, Il presidente degli Stati Uniti ha avvertito che Washington è "pronta a tutto" se l'Iran uccide i manifesta ... msn.com

Almeno 16 persone sono state uccise durante una settimana di disordini in Iran, hanno dichiarato alcune associazioni per i diritti umani, mentre le proteste contro la disastrosa condizione economica si sono diffuse in tutto il Paese, scatenando violenti scontri tr - facebook.com facebook

Dopo settimane di proteste durissime a Teheran con scontri e vittime, Trump avverte: “Se il regime spara, siamo pronti a intervenire”. Una linea dura che mette ancora una volta sotto i riflettori la violenza con cui il regime iraniano reprime chi chiede libertà e diri x.com

