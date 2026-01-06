Iran in fiamme decimo giorno di proteste | la polizia spara ai manifestanti in ospedale

Il decimo giorno di proteste in Iran si apre con un’intensificazione delle tensioni, mentre la polizia ha utilizzato gas lacrimogeni e ha effettuato arresti nelle aree di Teheran, tra cui il Gran Bazar. Le manifestazioni antigovernative continuano a coinvolgere cittadini e negozianti, evidenziando una situazione di crescente instabilità. La repressione delle proteste evidenzia la difficile sfida tra governo e popolazione in un momento di forte crisi sociale.

Roma, 6 gennaio 2026 – La situazione in Iran  si fa sempre più incandescente. Al decimo giorno consecutivo di proteste antigovernative nel Paese, la polizia iraniana ha sparato gas lacrimogeni contro manifestanti e negozianti in sciopero, in particolare al Gran Bazar e ai grandi mercati di diverse aree di Teheran, e condotto diversi arresti. I media locali riportano che un poliziotto è stato ucciso  a colpi d'arma da fuoco nel distretto di Malekshahi, nell'ovest del Paese, area già teatro di violenti scontri tra polizia e manifestanti. Il bilancio aggiornato sarebbe di oltre 30 morti, tra cui bambini, e oltre mille arresti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

