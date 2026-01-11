Iran moschee a fuoco e spari sulla folla | la rivolta deflagra

Le recenti proteste in Iran hanno portato a scontri violenti e incendi in diverse città, tra cui Teheran. La manifestazione di sabato sera ha visto una grande partecipazione popolare, con scontri tra cittadini e forze dell’ordine. La situazione, ancora tesa, evidenzia una crescente insoddisfazione e un fronte di rivolta che si estende in tutto il paese.

Una marea umana che si è impossessata sabato sera del centro di Teheran e scontri violenti in tutte le altre città del paese. A Karaj, capoluogo della provincia di Alborz, subito a ovest di Teheran, le immagini mostrano interi palazzi in fiamme nel centro cittadino. Sono pochi, ma raccontano tutti la stessa storia, i video diffusi dalle agenzie internazionali nelle ultime ore dall'Iran, dove la protesta assomiglia sempre più a una rivoluzione che il sistema di potere khomeinista cerca di reprimere. Neppure durante la guerra dei Dodici giorni dello scorso giugno, quando prima Israele prima e poi anche gli Stati Uniti avevano bombardato l'infrastruttura militare e di sicurezza della Repubblica islamica, la teocrazia sciita aveva scricchiolato così forte.

