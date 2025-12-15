Carcere Magi a Rebibbia | Qui muore la Costituzione Meloni promuova l’indulto

Il deputato Magi denuncia le gravi criticità delle carceri italiane, chiedendo alla presidente Meloni di visitare Rebibbia e altri istituti per comprendere le condizioni di sovraffollamento e degrado. L’appello sottolinea la necessità di interventi urgenti per rispettare i principi costituzionali e promuovere politiche di reinserimento sociale e clemenza, come l’indulto.

© Lapresse.it - Carcere, Magi a Rebibbia: "Qui muore la Costituzione, Meloni promuova l'indulto" "Voglio rivolgere un appello alla presidente del Consiglio Meloni: venga a visitare Rebibbia o qualsiasi altro carcere in Italia, magari insieme al presidente del Senato La Russa, perché la situazione qui dentro è quella della morte della Costituzione italiana, della impossibilità di rispettare il senso della pena e il reinserimento sociale ". Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi, dopo la visita ispettiva nel penitenziario romano insieme a una delegazione del partito, nell'ambito della mobilitazione di +Europa " Meno carceri, più giustizia ", che vedrà attivisti e dirigenti impegnati a visitare le carceri in tutta Italia durante il periodo delle festività natalizie.

