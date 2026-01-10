Iran la rivolta contro gli Ayatollah si allarga | i morti ora sono 217

Le proteste in Iran si intensificano, con un numero crescente di vittime tra i manifestanti. Finora, sono stati segnalati almeno 217 morti in sei ospedali di Teheran, molti dei quali giovani e colpiti da proiettili veri. La situazione evidenzia un conflitto in corso tra cittadini e autorità, riflettendo una crisi di ampia portata nel paese.

Almeno 217 sono i morti registrati in solo sei ospedali di Teheran tra i manifestanti, la maggior parte giovani e "per proiettili veri". È quanto ha riferito un medico di Teheran alla rivista Time, parlando a condizione di mantenere l'anonimato. Il dato si riferisce a giovedì sera e, secondo la fonte, venerdì le autorità avrebbero rimosso i corpi dagli ospedali. Fra queste vittime, secondo il medico citato dal Time, ci sarebbero diverse persone uccise fuori da una stazione di polizia a nord di Teheran quando le forze di sicurezza hanno sparato con mitragliatrici contro i manifestanti, che sono morti "sul colpo", una circostanza in cui secondo alcuni attivisti sono state ammazzate almeno 30 persone. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Iran, la rivolta contro gli Ayatollah si allarga: i morti ora sono 217 Leggi anche: Iran anno zero. Inflazione e povertà. Si scende in piazza contro gli ayatollah Leggi anche: Iran in protesta da 12 giorni contro il governo degli Ayatollah: almeno 12 morti, oggi internet fuori uso La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Iran, 10 giorni di protesta e 5 fattori per cui tutto potrebbe cambiare; Rivolta in Iran: la crisi che trascende i confini e accende reazioni globali. Il piano di fuga di Khamenei; Morale a Teheran | La crisi economica iraniana alimenta la rivolta, ma non scardina il regime; In Iran dilaga la protesta. Time, almeno 217 manifestanti uccisi a Teheran. Iran, la rivolta contro gli Ayatollah si allarga: i morti ora sono 217 - Almeno 217 sono i morti registrati in solo sei ospedali di Teheran tra i manifestanti, la maggior parte giovani e "per proiettili veri". iltempo.it

Iran a fuoco, morti e feriti. Dilaga la protesta contro il regime degli ayatollah, Trump pronto a intervenire - La guida suprema del Paese, 86 anni, ha definito il presidente americano “un arrogante che cadrà presto”, dal canto suo Trump ha ribadito di essere pronto a mandare l’esercito se vengono colpiti i ... blitzquotidiano.it

Caos Iran, maxi rivolta contro regime degli Ayatollah/ Grande Bazar, carovita e studenti: cosa sta succedendo - Caos in Iran, cos'è successo e come è nata la protesta del Grande Bazar: “a morte Khamenei”, il regime degli Ayatollah sempre più a rischio ... ilsussidiario.net

Iran, il blackout non ferma le proteste. Avanzano i rivoltosi nelle città, centinaia tra morti e scomparsi. Khamenei: siamo al capolinea Repubblica islamica scossa dall’insurrezione. Il regime cerca di nascondere tutto tagliando l’elettricità, ma la rivolta divampa. - facebook.com facebook

Centinaia di puntini colorati pulsano sulle mappe che geolocalizzano i luoghi della rivolta in Iran. La bandiera prerivoluzionaria issata in una piazza gremita, la statua di Soleimani rovesciata. La rivolta in Iran nel racconto di @tboutourline x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.