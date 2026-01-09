Le imponenti manifestazioni Iran e la sfida diretta al potere degli ayatollah

Le recenti manifestazioni in Iran rappresentano una sfida significativa al regime degli ayatollah. Tra le strade di Teheran, cittadini di ogni età si mobilitano per esprimere il proprio dissenso, come testimoniato da un’anziana che afferma: «Non ho paura, sono già morta da quarantasette anni». Questi eventi evidenziano la volontà di cambiamento e la complessità delle tensioni politiche e sociali nel paese.

«Non ho paura, sono già morta da quarantasette anni» grida un'anziana signora in corteo per le strade di Teheran. Ha il volto insanguinato e potrebbe essere questo breve video, che i social ieri notte hanno rilanciato con insistenza, il simbolo da consegnare alla storia se la rivolta scoppiata con nuovo vigore in Iran dovesse mettere alle corde il regime guidato da Ali Khamenei. In un altro video, a Rasht, un poliziotto armato di taser viene disarmato a mani nude dalla folla di manifestanti. Ma è da ogni parte del Paese che giungono immagini di persone in cammino e di edifici pubblici dati alle fiamme, come quello della sede della tv di Stato a Isfahan. Iran, media: "Trump e Netanyahu hanno intesa per colpire il Paese degli ayatollah" In Iran dilagano le proteste contro il regime degli ayatollah e Trump avverte Khamenei: "Se userete la forza sui civili, colpiremo Teheran con forza inaudita" Regime alle corde Le imponenti manifestazioni Iran, e la sfida diretta al potere degli ayatollah; Khamenei e la sfida al potere della paura. Iran, dilaga la protesta: 38 morti e 2.200 feriti, ucciso un agente di polizia - La Repubblica islamica reagisce divisa alla mobilitazione con il presidente Pezeshkian "più moderato" e l'ala oltranzista più repressiva.

Gli iraniani affollano di nuovo le piazze nelle più grandi manifestazioni contro il regime dopo quelle del 2022! Qui una foto simbolica che sta facendo il giro del mondo: un manifestante rimane calmo, seduto, immobile e senza paura di fronte alle moto della poli x.com

