In Iran, le proteste riprendono nonostante le crescenti misure di repressione. Sui social vengono condivise immagini di manifestanti che si riuniscono nelle strade di Teheran, tra cui scene come la danza intorno a un falò. Questi segnali indicano un persistente fermento sociale e una volontà di espressione che continua a manifestarsi in un contesto di crescente tensione.

Sui social in Iran sono circolate immagini che mostrano i manifestanti scendere nuovamente nelle strade di Teheran nonostante l’intensificarsi della repressione. Nel secondo video, i cittadini di Teheran ballano e festeggiano attorno a un falò acceso su una strada della capitale iraniana. Si sentono i manifestanti scandire “ Pahlavi tornerà ”, riferendosi al principe ereditario iraniano in esilio Reza Pahlavi, che sta cercando di posizionarsi come protagonista nel futuro del suo Paese. Sono due settimane che nelle strade dell’Iran infiamma la protesta contro il regime. Con Internet fuori uso e le linee telefoniche interrotte, è diventato più difficile valutare le manifestazioni dall’estero. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, i manifestanti tornano in strada: la danza intorno a un falò a Teheran

Leggi anche: Iran, Trump: “Usa pronti a intervenire se Teheran uccide manifestanti”

Leggi anche: Iran, scontri al Grand Bazaar di Teheran: polizia lancia gas lacrimogeni contro manifestanti

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Procuratore Iran: Manifestanti rischiano pena di morte. Trump: Pronti ad aiutare; Nuove proteste in Iran, manifestanti per le strade di Teheran; In Iran dilaga la protesta. Time: almeno 217 manifestanti uccisi a Teheran; Iran, dilaga la protesta: blackout di Internet in tutto il Paese. E Trump torna a minacciare: «Non toccate i manifestanti».

Iran, i manifestanti tornano in strada: la danza intorno a un falò a Teheran - (LaPresse) Sui social i n Iran sono circolate immagini che mostrano i manifestanti scendere nuovamente nelle strade di Teheran nonostante l'intensificarsi della repressione. msn.com