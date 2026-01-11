Iran i manifestanti tornano in strada | la danza intorno a un falò a Teheran
In Iran, le proteste riprendono nonostante le crescenti misure di repressione. Sui social vengono condivise immagini di manifestanti che si riuniscono nelle strade di Teheran, tra cui scene come la danza intorno a un falò. Questi segnali indicano un persistente fermento sociale e una volontà di espressione che continua a manifestarsi in un contesto di crescente tensione.
Sui social in Iran sono circolate immagini che mostrano i manifestanti scendere nuovamente nelle strade di Teheran nonostante l’intensificarsi della repressione. Nel secondo video, i cittadini di Teheran ballano e festeggiano attorno a un falò acceso su una strada della capitale iraniana. Si sentono i manifestanti scandire “ Pahlavi tornerà ”, riferendosi al principe ereditario iraniano in esilio Reza Pahlavi, che sta cercando di posizionarsi come protagonista nel futuro del suo Paese. Sono due settimane che nelle strade dell’Iran infiamma la protesta contro il regime. Con Internet fuori uso e le linee telefoniche interrotte, è diventato più difficile valutare le manifestazioni dall’estero. 🔗 Leggi su Lapresse.it
