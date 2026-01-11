Iran Papa all’Angelus | Si coltivi con pazienza dialogo e pace perseguire bene comune
Durante l’Angelus di oggi, Papa Francesco ha sottolineato l’importanza di coltivare con pazienza il dialogo e la pace, soprattutto in tempi di tensioni come quelle attuali in Medio Oriente, con particolare riferimento a Iran e Siria. Il Papa ha invitato a perseguire il bene comune, auspicando che si possano trovare soluzioni pacifiche per alleviare le sofferenze causate dai conflitti in corso.
(Adnkronos) – All'Angelus di oggi domenica 11 gennaio il pensiero del Papa si rivolge "a quanto sta accadendo in questi giorni in Medio Oriente, in particolare in Iran e in Siria dove persistenti tensioni stanno provocando la morte di molte persone. Auspico e prego che si coltivi con pazienza il dialogo e la pace perseguendo .
