Papa Leone | In Ucraina ci sono morti ogni giorno bisogna insistere per la pace con un cessate il fuoco e il dialogo
“Questo devono decidere loro, la Costituzione ucraina è molto chiara”: così Papa Leone XIV, lasciando Castel Gandolfo, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano se fosse giusta la pace con la cessione di territori. “Il problema è che se non c’è un cessate il fuoco, se non arrivano a qualche punto per dialogare e vedere come risolvere questo problema, purtroppo tutti i giorni stanno morendo le person e. Bisogna insistere per la pace, cominciando con il cessate il fuoco e poi dialogare “, ha aggiunto il Pontefice. “Tutti dovrebbero fare un po’ di attività per il corpo e per l’anima”, ha detto ancora Papa Leone, lasciando Castel Gandolfo, rispondendo ai giornalisti che chiedevano come trascorre il tempo a Villa Barberini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
