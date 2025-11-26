Mio fratello ha usato la mia carta di credito a mia insaputa per ‘bloccare’ la location del matrimonio io me ne sono accorta e ho respinto il pagamento La mia famiglia è furiosa sbaglio io? | lo sfogo virale

Le storie che parlano di matrimoni e che vengono raccontate su Reddit sono una quantità enorme, e infatti ogni giorno (o quasi) noi di FQMagazine ve ne raccontiamo una, diventata virale. Stavolta tocca a una 28enne che nella sezione “ Sono io la stron**? ” ha raccontato di essere accusata dal fratello di avergli boicottato il matrmonio. Che è successo? Lei ha bloccato la sua carta di credito che lo sposo, 25 anni, aveva usato senza il suo permesso per pagare la caparra di 1.200 dollari del locale (poco più di 1000 euro). Una volta bloccata la carta, il pagamento è stato respinto. Ma come ha fatto suo fratello a entrare in possesso della carta di credito di lei? Nel 2024, la donna gli aveva consentito di usarla una volta, perché “la sua carta di debito aveva dei problemi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mio fratello ha usato la mia carta di credito a mia insaputa per ‘bloccare’ la location del matrimonio, io me ne sono accorta e ho respinto il pagamento. La mia famiglia è furiosa, sbaglio io?”: lo sfogo virale

