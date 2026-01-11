investimento da un milione manutenzione e nuovo look per lo storico imbarcadero

Investimento di un milione di euro per la manutenzione e il restyling dello storico imbarcadero della Spezia. Questo intervento mira a preservare un punto di riferimento importante per la città, frequentato ogni anno da turisti e residenti. La riqualificazione garantirà maggiore funzionalità e sicurezza, valorizzando un simbolo che rappresenta l’identità marittima della zona e facilitando le attività di imbarco verso destinazioni come le Cinque Terre e l’isola Palmaria.

La Spezia, 11 gennaio 2026 – È letteralmente preso d’assalto ogni anno da migliaia di turisti e di spezzini, e nei decenni è diventato un simbolo non solo per i locali ma anche per i “foresti“, pronti a imbarcarsi per raggiungere la Palmaria o per una piccola crociera via mare alle Cinque Terre. Ora, l’imbarcadero della Passeggiata Morin è pronto a rifarsi il look, attraverso un importante piano di ristrutturazione e adeguamento infrastrutturale. La Navigazione Golfo dei Poeti ha recentemente ottenuto il via libera dalla conferenza dei servizi dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale: un pronunciamento positivo che segue quello, arrivato la scorsa estate, dalla Direzione generale valutazioni ambientali del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, che dopo aver analizzato il piano ha valutato l’insussistenza di “potenziali impatti significativi e negativi legati al progetto”, ritenendo che lo stesso non dovesse essere valutato nell’ambito di successive procedure di Valutazione di impatto ambientale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

