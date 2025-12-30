Il Comune di Ripatransone ha annunciato un investimento di 517 mila euro per il consolidamento della cinta muraria della città. L’intervento, fase 3, interesserà i tratti di via Augusto Camei, via Cellini e Colle San Nicolò, con l’obiettivo di preservare e valorizzare il patrimonio storico e architettonico locale. Questo intervento rappresenta un passo importante per la tutela e il recupero del patrimonio urbano di Ripatransone.

Il comune di Ripatransone investirà 517mila euro per la realizzazione di interventi finalizzati al consolidamento della cinta muraria difensiva della città – fase 3 – nei tratti di via Augusto Camei, via Cellini e Colle San Nicolò. Gran parte della spesa sarà coperta con un finanziamento della Regione Marche di 356.730 euro, provenienti dal bando ‘Contributi ai Comuni per la messa in sicurezza delle mura storiche, annualità 2026’. La restante somma di 160,270 euro sarà a carico del Comune. Di recente il Consiglio ha votato la delibera per l’ottenimento di un mutuo, di pari cifra, con la Banca di Credito Cooperativo di Ripatransone e del Fermano, che si è resa disponibile ad applicare lo stesso tasso d’interesse fissato dalla cassa Depositi e Prestiti al 3, 94%, per la durata di 20 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ripatransone recupera le sue mura. Investimento da oltre mezzo milione

Leggi anche: Si accende il Natale con Forlì che brilla: investimento da oltre mezzo milione, quasi la metà coperto dagli sponsor

Leggi anche: Si accende il Natale con Forlì che brilla: investimento da oltre mezzo milione, quasi la metà coperto dagli sponsor

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ripatransone recupera le sue mura. Investimento da oltre mezzo milione.

Ripatransone recupera le sue mura. Investimento da oltre mezzo milione - Si punta a consolidare i tratti di via Augusto Camei,. msn.com