Un nuovo gattile a Fossoli Undici oasi per mamme e cuccioli Investimento da un milione
Nuovo gattile dell’Unione Terre d’Argine: è stato approvato il progetto esecutivo. La nuova struttura è pronta ad ospitare fino a 350 felini, a servizio dei quattro Comuni dell’Unione delle Terre d’Argine sorgerà in via Martinelli, a Fossoli (all’altezza del civico 65, non lontano dalla struttura attuale), in un’area di quasi quattromila metri quadrati che ospiterà undici oasi, otto delle quali dotate di piccoli edifici per il ricovero degli animali, 13 box per le mamme con i cuccioli, venti per i gatti malati che hanno bisogno di essere isolati oltre a un edificio per l’accettazione, l’accoglienza e l’adozione e un altro per i locali tecnici e di servizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
