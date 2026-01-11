Inter Napoli Marotta nel pre match | Il primo posto è merito di Chivu
Nel pre partita dello scontro diretto tra Inter e Napoli, Giuseppe Marotta ha commentato la situazione attuale della squadra, sottolineando il contributo di Chivu al primo posto in classifica. Il dirigente nerazzurro ha anche menzionato di aver salutato l’allenatore Antonio Conte, evidenziando l’importanza di un clima di rispetto e collaborazione nel percorso della squadra. Le parole di Marotta offrono uno sguardo sulla gestione e sulla motivazione interna alla squadra.
Giuseppe Marotta. Il Presidente nerazzurro ha parlato nel pre match dello scontro diretto contro il Napoli: “Certo che ho salutato Conte. Penso che nonostante i punti di vista siano diversi, il rispetto deve restare tra due persone che hanno lavorato insieme”. Sulla squadra: “Credo che nell’era moderna del calcio, l’aspetto mentale rappresenti una percentuale molto elevata. Penso che oggi si giochi soprattutto sotto quest’aspetto. La classifica è merito di Chivu, è lui il leader del gruppo e noi come società lo dobbiamo solo supportare. Noi facciamo il nostro meglio, ma ripeto, il merito principale è di lui, della squadra e dei nostri tifosi che non ci fanno mai mancare l’affetto”. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
