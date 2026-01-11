Inter Napoli Marotta nel pre match | Il primo posto è merito di Chivu

Nel pre partita dello scontro diretto tra Inter e Napoli, Giuseppe Marotta ha commentato la situazione attuale della squadra, sottolineando il contributo di Chivu al primo posto in classifica. Il dirigente nerazzurro ha anche menzionato di aver salutato l’allenatore Antonio Conte, evidenziando l’importanza di un clima di rispetto e collaborazione nel percorso della squadra. Le parole di Marotta offrono uno sguardo sulla gestione e sulla motivazione interna alla squadra.

