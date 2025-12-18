Conferenza stampa Bastoni pre Bologna Inter | Contento di come abbiamo reagito alle voci non vere che arrivano da fuori Vi svelo il grande merito di Chivu

In vista della semifinale di Supercoppa Italiana a Riad, Bastoni si presenta in conferenza stampa con determinazione, rispondendo alle voci infondate che circolano. Il difensore nerazzurro esprime soddisfazione per la reazione del gruppo e svela il grande merito di Chivu, sottolineando l'importanza di mantenere alta la concentrazione e l’unità.

di Giuseppe Colicchia Conferenza stampa Bastoni pre Bologna Inter: le parole del difensore nerazzurro alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana a Riad. La conferenza stampa di Alessandro Bastoni, il quale interverrà in compagnia del tecnico Cristian Chivu alla vigilia di Bologna Inter, match valevole per la semifinale della Supercoppa Italiana 202526 che si disputerà anche quest’anno a Riad, in Arabia Saudita: queste le parole del difensore nerazzurro. La conferenza avrà inizio alle ore 12:30, noi di InterNews24 la seguiremo live. QUANTA VOGLIA C’E’ DI RIAVERE LO SPIRITO CHE 2 ANNI FA PORTO’ ALLA SECONDA STELLA? – « In realtà non se n’è mai andato del tutto, ci son stati momenti dove è venuto un po’ meno ma credo sia una cosa fisiologica. 🔗 Leggi su Internews24.com

