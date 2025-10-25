Napoli Inter Marotta parla nel pre gara | Oggi siamo secondi in classifica giochiamo contro i campioni in carica e dovremo avere un approccio straordinario

Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, è intervenuto poco prima del fischio d’inizio della sfida di campionato contro il Napoli. Nel prepartita di Napoli Inter, big match valido per l’8ª giornata di Serie A 202526, il presidente nerazzurro Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Dazn, esprimendo il proprio punto di vista sulla sfida e sui . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Napoli Inter, Marotta parla nel pre gara: «Oggi siamo secondi in classifica, giochiamo contro i campioni in carica e dovremo avere un approccio straordinario»

Approfondisci con queste news

Serie A, In campo Napoli-Inter: sfida per la vetta. Parma-Como 0-0, Udinese-Lecce 3-2 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook

SUPERCOPPA ITALIANA, LE DATE UFFICIALI: Semifinale A: vincitrice Serie A – finalista Coppa Italia Napoli – Milan, 18 dicembre 2025 ore 20.00 italiane Semifinale B: vincitrice Coppa Italia – seconda classificata Serie A Bologna - Inter, 19 dicembre 2025 O - X Vai su X

Marotta: «Il destino dell’Inter è arrivare in alto, non ci sorprende che ora tutti lodino Chivu» - Giuseppe Marotta è intervenuto a Dazn e ha presentato la gara contro il Napoli al Maradona parlando anche di Christian Chivu. Scrive ilnapolista.it

Inter, Marotta a Dazn: "Al Maradona pubblico straordinario, servirà un grande approccio!" - Giuseppe Marotta, presidente e amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara col Napoli: “Se facciamo una retrospettiva la sconfitta contro ... Come scrive tuttonapoli.net

Marotta e la lotta scudetto: "Il Napoli resta la squadra da battere". E parla degli obiettivi dell'Inter - "Oggi è un giorno straordinario, un riconoscimento diverso dai soliti premi, per un percorso di vita fatto". tuttomercatoweb.com scrive