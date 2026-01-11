Inter-Napoli domenica 11 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Il Milan pareggia a Firenze possibile snodo nella lotta scudetto?
Domenica 11 gennaio 2026 alle 20:45 si disputa il match tra Inter e Napoli a San Siro, primo appuntamento della seconda parte del campionato di Serie A. In questa occasione vengono analizzate le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici, considerando anche il pareggio del Milan a Firenze come possibile elemento di svolta nella corsa allo scudetto. Un confronto importante tra due delle principali protagoniste della stagione.
Il big match della prima giornata di ritorno in Serie A è senza dubbio quello in programma domenica sera a San Siro tra Inter e Napoli. All’andata i partenopei si sono imposti per 3-1 e stavolta i nerazzurri non vogliono sbagliare. La squadra di Cristian Chivu non sta più sbagliando un colpo e ha allungato . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
OCCASIONE D'ORO PER IL NAPOLI: IL MILAN NON SCAPPA Pari nel finale dei rossoneri contro la Fiorentina, con Allegri che non approfitta dello scontro diretto tra Inter e Napoli Ora, per gli azzurri, la missione diventa doppia: non far scappare l'Inter e - facebook.com facebook
#FiorentinaMilan, Verona-Lazio, Inter-Napoli e Roma: le ultimissime x.com
