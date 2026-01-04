Inter-Bologna domenica 04 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici I nerazzurri vogliono rispondere a Milan e Napoli

Domenica 4 gennaio 2026 alle ore 20:45 si disputa Inter-Bologna, una sfida valida per la Serie A. In questa occasione, verranno analizzate le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici. L'Inter, attualmente in vetta alla classifica, cerca di rispondere alle vittorie di Milan e Napoli, affrontando un Bologna che negli ultimi anni si è dimostrato un ostacolo difficile da superare per i nerazzurri.

