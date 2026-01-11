Durante la partita tra Inter e Napoli, l’arbitro ha assegnato un rigore a favore dei nerazzurri, scatenando le reazioni di Antonio Conte, che è stato successivamente espulso dopo aver protestato verbalmente al quarto uomo. L’episodio ha attirato l’attenzione sui momenti di tensione in campo, evidenziando come le decisioni arbitrali possano influenzare l’atmosfera della gara.

Inter News 24 Inter Napoli, l’arbitro fischia il rigore a favore dei nerazzurri e Antonio Conte viene espulso. Il momento di massima rottura della sfida tra Inter e Napoli si è consumato al minuto 70, trasformando il prato di San Siro in un ring. La scintilla è scoccata quando l’arbitro Doveri, richiamato dal VAR per un on-field review, ha assegnato un calcio di rigore ai nerazzurri per un contatto tra Rrahmani e Mkhitaryan. La decisione ha scatenato l’immediata e violenta reazione di Antonio Conte: il tecnico del Napoli, in preda a un raptus di nervosismo, ha calciato un pallone lontanissimo per protestare contro la massima punizione concessa agli avversari. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Napoli, Conte viene espulso dopo l’annuncio del rigore e urla al quarto uomo: «Vergogna!»

Leggi anche: Conte perde la testa dopo il rigore all’Inter: faccia a faccia col quarto uomo e urla di tutto a Doveri

Leggi anche: Espulso Conte in Inter Napoli: «Vergognatevi». Faccia a faccia col quarto uomo e rosso diretto! Cosa è successo – FOTO

