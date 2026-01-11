Conte perde la testa dopo il rigore all'Inter | faccia a faccia col quarto uomo e urla di tutto a Doveri

Durante la partita tra Inter e Napoli, Antonio Conte ha reagito con veemenza al rigore assegnato all'Inter, contestando duramente la decisione. Dopo un confronto faccia a faccia con il quarto uomo, l'allenatore napoletano ha espresso il suo disappunto con veemenza, culminando con un'espulsione e parole veementi rivolte all'arbitro Doveri. Un episodio che ha suscitato attenzione nel contesto della gara e delle dinamiche disciplinari.

Conte non si dimette ma vedrà De Laurentiis, al Napoli serve una svolta - La smentita di De Laurentiis è arrivata opportuna in serata dopo che le voci di un addio di Antonio Conte al Napoli si sono rincorse per tutta la giornata. ansa.it

Conte ritrova Beukema ma perde Neres: azzurri con orgoglio in una sfida che promette scintille Il link all'articolo nel primo commento - facebook.com facebook

Ennesimo infortunio in casa #Napoli: Conte perde Beukema! Il bollettino medico x.com

