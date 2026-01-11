Conte perde la testa dopo il rigore all'Inter | faccia a faccia col quarto uomo e urla di tutto a Doveri
Durante la partita tra Inter e Napoli, Antonio Conte ha reagito con veemenza al rigore assegnato all'Inter, contestando duramente la decisione. Dopo un confronto faccia a faccia con il quarto uomo, l'allenatore napoletano ha espresso il suo disappunto con veemenza, culminando con un'espulsione e parole veementi rivolte all'arbitro Doveri. Un episodio che ha suscitato attenzione nel contesto della gara e delle dinamiche disciplinari.
Antonio Conte perde la testa e viene espulso dall'arbitro Doveri. Il tecnico del Napoli ha pesantemente contestato la decisione di assegnare rigore all'Inter: va faccia a faccia col quarto uomo e poi urla di tutto al direttore di gara. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Espulso Conte in Inter Napoli: «Vergognatevi». Faccia a faccia col quarto uomo e rosso diretto!
Faccia a faccia Conte-Lautaro, la ricostruzione di DAZN: ecco da cosa è nato tutto
