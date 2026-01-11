Espulso Conte in Inter Napoli | Vergognatevi Faccia a faccia col quarto uomo e rosso diretto! Cosa è successo – FOTO

Durante il match tra Inter e Napoli, l'allenatore Antonio Conte è stato espulso dopo un acceso confronto con il quarto uomo, che ha portato a un cartellino rosso diretto. L'episodio, avvenuto al 71º minuto, ha segnato un momento di grande tensione sul campo, riflettendo l'intensità della partita. Ecco cosa è successo nel dettaglio e le immagini dell'episodio.

Espulso Conte in Inter Napoli: «Vergognatevi». Il tecnico è andato faccia a faccia col quarto uomo e ha ricevuto il rosso diretto! Cosa è successo La tensione di San Siro esplode al minuto 71, trasformando il big match tra Inter e Napoli in una corrida. L'episodio che ha cambiato l'inerzia della gara e acceso gli animi.

