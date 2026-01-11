Inter-Napoli Conte cambia tutto in difesa | escluso Buongiorno
Questa sera, Napoli si prepara ad affrontare l’Inter a San Siro in una partita fondamentale per la stagione. Con un cambio in difesa, e l’esclusione di Buongiorno, la squadra di Conte cerca di adattarsi alle sfide del match. La vittoria potrebbe rivelarsi decisiva per mantenere vive le speranze di conquista dello scudetto. Un risultato importante in un confronto che si preannuncia equilibrato e strategico.
Questa sera il Napoli affronterà una delle partite cruciali per il destino della propria stagione: sarà necessario non perdere contro l’ Inter a San Siro, se si vuole tenere viva la corsa per lo scudetto. Tuttavia, mister Conte dovrà fare a meno di David Neres, incapace di recuperare, oltre ad optare per una novità importanti in termini di stabilità, con Juan Jesus al posto di Buongiorno. La probabile formazione di Inter-Napoli: spazio a Juan Jesus. Il Napoli è chiamato a non cadere in casa dell’Inter, dove non arriva una vittoria in campionato dal lontano 2017. Per questo, c’è un tabù da infrangere per tenere vivi i sogni legati al tricolore. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Leggi anche: Napoli-Verona, Conte cambia in difesa: le scelte ufficiali
Leggi anche: Udinese-Napoli, le scelte ufficiali: Conte cambia davanti, Runjaic con la difesa a tre
Inter-Napoli, possibile cambio di formazione per Conte? Lang verso la panchina – Sky; Napoli vs Verona, formazioni ufficiali: turnover per Conte, Zanetti cambia l'attacco; Inter-Napoli, Conte cambia la formazione: tornano due titolari; Inter-Napoli probabili formazioni: diversi rientri tra i nerazzurri, Conte cambia in difesa.
Corriere dello Sport: “Napoli, Conte cambia contro l’Inter” - Antonio Conte lo aveva annunciato già dopo la vittoria con la Lazio, allargando il discorso alle difficoltà di gennaio e alla gestione di un calendario ser ... napolipiu.com
Napoli, in emergenza anche a San Siro: Neres si arrende e Conte cambia di nuovo - match di San Siro ed il Napoli ci arriva nel peggiore dei modi. tuttomercatoweb.com
Inter-Napoli oggi, Serie A. Orario, probabili formazioni e dove vederla in tv x.com
Alla vigilia di Inter-Napoli, Cristian Chivu sorprende tutti e spegne il duello mediatico: “Non esiste il confronto con Antonio Conte” https://fanpa.ge/TEjFN - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.