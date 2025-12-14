Udinese-Napoli le scelte ufficiali | Conte cambia davanti Runjaic con la difesa a tre

Le formazioni ufficiali di Udinese-Napoli sono state annunciate, con Conte che opta per un attacco rinnovato e Runjaic che schiera una linea difensiva a tre. I due tecnici hanno sciolto gli ultimi dubbi, preparando le rispettive squadre alla sfida in programma.

Tutto pronto per Udinese-Napoli, con i due allenatori che sciolgono le ultime . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net Formazioni ufficiali Udinese-Napoli: le scelte di Runjaic e Conte - Formazioni Udinese Napoli con le scelte di Kosta Runjaic e Antonio Conte per la prossima partita di campionato. msn.com

Udinese-Napoli, le scelte ufficiali: Conte cambia davanti, Runjaic con la difesa a tre - Napoli, le scelte ufficiali: Conte cambia davanti, Runjaic con la difesa a tre Tutto pronto per Udinese- forzazzurri.net

Udinese-Napoli, le formazioni ufficiali: torna #Spinazzola sulla fascia. La formazione di Antonio #Conte. In difesa i soliti tre: #Beukema, #Rrahmani e #Buongiorno. A centrocampo confermati #McTominay ed #Elmas. https://www.ilnapolista.it/2025/12/udinese-n - facebook.com facebook

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Udinese- #Napoli x.com

© Forzazzurri.net - Udinese-Napoli, le scelte ufficiali: Conte cambia davanti, Runjaic con la difesa a tre

Un pari da SCUDETTO: Udinese-Napoli 1-1 | Serie A TIM | DAZN Highlights

Video Un pari da SCUDETTO: Udinese-Napoli 1-1 | Serie A TIM | DAZN Highlights Video Un pari da SCUDETTO: Udinese-Napoli 1-1 | Serie A TIM | DAZN Highlights