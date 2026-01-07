Napoli-Verona Conte cambia in difesa | le scelte ufficiali
Il Napoli affronta il Verona con alcune modifiche in difesa decise da mister Conte. La partita, importante per la classifica, rappresenta un’occasione per i partenopei di consolidare la propria posizione. Le scelte tecniche ufficiali sono state rese note e riflettono la volontà di ottimizzare la fase difensiva, mantenendo alta la concentrazione in vista del confronto.
Il Napoli torna in campo contro il Verona per conquistare, momentaneamente, la vetta della classifica. Quattro vittorie consecutive alle spalle tra Supercoppa e campionato, per una squadra in gran forma nonostante gli infortuni. Antonio Conte, infatti, dovrà rinunciare anche a David Neres. Al suo posto ci sarà Noa Lang. Occasione per Lang: Conte schiera l’olandese dal primo. Oramai da diverse settimane, il Napoli ha l’infermeria piena. Da Lukaku a De Bruyne, passando per Anguissa, Beukema e tanti altri. La squadra di Conte, però, vince e convince. Gli azzurri ci proveranno anche oggi, con qualche cambio nella formazione rispetto alla sfida contro gli uomini di Sarri. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
