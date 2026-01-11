In vista della sfida tra Inter e Napoli, Antonio Conte si prepara a rivoluzionare la formazione. Secondo fonti di stampa, l’allenatore nerazzurro potrebbe apportare diversi cambiamenti, in particolare nel reparto difensivo. La scelta di schierare nuovamente alcuni titolari rappresenta un elemento di interesse per analisti e tifosi, in un match che si preannuncia importante per entrambe le squadre.

Alla vigilia di Inter-Napoli, Antonio Conte prepara una serie di cambi destinati a far discutere. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, l’allenatore azzurro è pronto a modificare più reparti, partendo dalla difesa. Il ritorno di Beukema dal primo minuto rappresenta una scelta chiara, così come alcune variazioni sulle corsie e sulla linea offensiva contro l’Inter. Beukema di nuovo titolare, difesa rivista. La prima novità riguarda il reparto arretrato. Beukema è pronto a riprendersi una maglia da titolare, con Di Lorenzo che dovrebbe scivolare sulla fascia. Una scelta che punta a dare maggiore solidità centrale contro l’Inter. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Inter-Napoli, Conte cambia tutto con l’Inter: torna titolare a sorpresa

