Napoli-Milan Conte pronto alla mossa a sorpresa | l’azzurro torna titolare

In vista della semifinale di Supercoppa tra Napoli e Milan, Antonio Conte sta preparando la formazione con una sorpresa: un nuovo ritorno in campo tra i titolari. La sfida si avvicina e il tecnico azzurro sta valutando le strategie per affrontare al meglio l’avversario e superare il primo ostacolo, puntando su una mossa inaspettata.

© Spazionapoli.it - Napoli-Milan, Conte pronto alla mossa a sorpresa: l'azzurro torna titolare Si avvicina l'appuntamento in Supercoppa per il Napoli, che affronterà il Milan in semifinale. Antonio Conte comincia a studiare l'undici titolare da schierare in campo domani per superare il primo turno. Gli azzurri vengono da due sconfitte consecutive e cercano il riscatto per conquistare il trofeo. Dal primo minuto potrebbe esserci anche Matteo Politano, fuori dai radar nelle ultime settimane. Politano, da inamovibile a riserva: i numeri non mentono. Secondo quanto riportato da ' Tuttosport ', il tecnico azzurro sarebbe pronto a schierare Politano dall'inizio. Una scelta che diventa una notizia a causa dello scarso minutaglia dell'esterno nelle ultime partite.

