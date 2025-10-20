PSV-Napoli arrivano due buone notizie per Conte Resta solo un nodo da sciogliere

In un momento complicato, tra infortuni e un attacco in cerca di certezze, per Antonio Conte arrivano finalmente due splendide notizie. Dalla trasferta olandese di Champions League contro il PSV, il Napoli riparte con due certezze in più: il pieno recupero e il ritorno in campo dal primo minuto di Alessandro Buongiorno e Matteo Politano. Un doppio rientro che restituisce solidità e qualità alla squadra nella notte più importante. Due Rientri che Cambiano il Volto della Squadra. Dopo gli spezzoni di partita giocati contro il Torino, sia il difensore che l'esterno sono ora pronti a riprendersi una maglia da titolare.

