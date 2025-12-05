PS6 portatile ed il PSSR 2.0 di PS5 Pro un leaker ha svelato tante nuove informazioni
Sony continua a far parlare di sé, questa volta a causa di un nuovo video dello youtuber e leaker Moore’s Law is Dead, che torna a trattare due temi particolarmente sensibili per il futuro dell’ecosistema PlayStation: l’idea di una PS6 portatile e un enorme salto tecnico per il PSSR, la tecnologia di upscaling proprietaria già presente su PS5 Pro. Pur ricordando che la credibilità della fonte è oggetto di discussione, lo stesso canale è noto per aver anticipato correttamente diversi dettagli della mid-gen Sony, motivo per cui queste informazioni meritano almeno attenzione. Fatta questa precisazione, su NeoGAF è stato riportato che secondo il leaker diversi sviluppatori avrebbero ricevuto da Sony una pressione crescente sull’uso della recente modalità a basso consumo energetico di PS5, opzione che riduce alcune funzioni tecniche per contenere consumi e temperature. 🔗 Leggi su Game-experience.it
