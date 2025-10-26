PS6 Portatile è stata confermata dal nuovo risparmio energetico di PS5? Ne parla Digital Foundry

La nuova modalità di risparmio energetico introdotta su PlayStation 5 potrebbe non essere soltanto un gesto di Sony verso l’ecosostenibilità, visto che secondo Digital Foundry potrebbe rappresentare un’anteprima concreta di ciò che vedremo sulla futura PS6 portatile. Il collettivo di analisti tecnici ha pubblicato un’approfondita indagine sui nuovi aggiornamenti che hanno aggiunto questa funzione a diversi titoli first party, tra cui Demon’s Souls e Days Gone Remastered. I risultati sono sorprendenti: con il nuovo profilo energetico, i giochi riescono a mantenere un’elevata qualità visiva riducendo i consumi fino al 50%, grazie a un preciso bilanciamento delle risorse hardware. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - PS6 Portatile è stata confermata dal nuovo risparmio energetico di PS5? Ne parla Digital Foundry

