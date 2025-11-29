Gilmour si deve operare altro infortunio per il Napoli | Conte resta con soli quattro centrocampisti

Fanpage.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Billy Gilmour è costretto all'intervento. Il centrocampista scozzese finirà sotto i ferri a Londra e sarà assente per quasi due mesi. Conte resta con una manciata di centrocampisti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

gilmour deve operare altroGilmour si deve operare, altro infortunio per il Napoli: Conte resta con soli quattro centrocampisti - Il centrocampista scozzese finirà sotto i ferri a Londra e sarà assente per quasi due mesi ... Scrive fanpage.it

gilmour deve operare altroNapoli, brutta tegola per Conte: Gilmour si dovrà operare - Billy Gilmour dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per risolvere i persistenti problemi di pubalgia. tuttojuve.com scrive

gilmour deve operare altroIl Napoli perde un altro giocatore: si dovrà operare, l'annuncio del club - Ancora brutte notizie per il Napoli di Antonio Conte. Segnala ilbianconero.com

Cerca Video su questo argomento: Gilmour Deve Operare Altro