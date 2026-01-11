Influenza K ospedali sovraffollati fino al +350% | le regioni più colpite

L'influenza K sta causando un aumento dei casi di polmonite e sovraffollamento negli ospedali italiani, con un incremento fino al 350% in alcune regioni. La diffusione si registra in tutto il paese, dalla regione Norda a quelle del Sud, determinando un incremento delle richieste di cure e di accessi ai reparti di emergenza. È importante monitorare la situazione e seguire le indicazioni delle autorità sanitarie per tutelare la salute pubblica.

Il picco dell'influenza K si sta facendo sentire da Nord a Sud e tornano ad aumentare i casi di polmonite, oltre agli accessi in emergenza negli ospedali. Le sale d'attesa e i corridoi dei pronto soccorso si riempiono e in molti ospedali non ci sono stanze per i pazienti, costretti sulle barelle. Il sistema sanitario è sotto stress e fatica a smaltire i casi, anche a causa di sintomi lunghi, fino a 20 giorni. Situazione definita "grave" in Sicilia, dove il sovraffollamento supera il 350%. Situazioni simili si registrano in Calabria, Campania e Lombardia. Influenza K ha raggiunto il picco. A livello nazionale sembra essere stato quasi raggiunto il picco dei casi di influenza K, dichiarato dagli esperti.

Emergenza influenza K e ospedali al collasso, Bassetti: “Tutto previsto, raccomandazioni rimaste inascoltate” - Influenza K in forte aumento, pronto soccorso sotto pressione e casi di polmonite in crescita: intervista all'infettivologo Matteo Bassetti sulla situazione in Italia. tag24.it

Influenza K rallenta ma il ritorno a scuola preoccupa i medici - Dati Iss, allerta sul ritorno a scuola e vaccini ancora troppo bassi. blogsicilia.it

Quest'anno si è registrato un primo picco di influenza un mese in anticipo rispetto a quanto accaduto un anno fa e questo sta mettendo sotto pressione gli ospedali e anche le terapie intensive anche per l'aumento di casi gravi dovuti alle complicazioni dell'infe - facebook.com facebook

L'influenza al picco, ospedali in affanno e boom di polmoniti x.com

