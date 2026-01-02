Influenza 820mila casi in 7 giorni | le regioni più colpite e variante K
Negli ultimi sette giorni, sono stati registrati circa 820.000 casi di influenza in Italia, con alcune regioni più colpite di altre. La diminuzione dei contagi è stata influenzata dalle festività natalizie e dalla chiusura delle scuole, che hanno contribuito a rallentare la diffusione. Tuttavia, le autorità sanitarie prevedono un possibile aumento dei casi a partire da gennaio, sottolineando l'importanza di monitorare la situazione.
(Adnkronos) – Il Natale e la chiusura delle scuole rallentano la corsa dell'influenza che però potrebbe riprendere a gennaio. L’incidenza totale "delle infezioni respiratorie acute nella comunità, nella settimana dal 22 al 28 dicembre, è stata pari a 14,5 casi per 1.000 assistiti, in diminuzione rispetto alla settimana precedente, quando era pari a 17,1". Lo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
