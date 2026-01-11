Incroci fra tifoserie | imboscata dei leccesi ai brindisini sulla strada statale 101

Nel pomeriggio di oggi, lungo la strada statale 101, si sono verificati scontri tra le tifoserie di Lecce e Brindisi. La presenza di residui di petardi, fumogeni e oggetti abbandonati sul luogo indica un episodio di tensione tra le due parti. Le autorità sono intervenute per gestire la situazione, che al momento resta sotto controllo. Nessuna informazione su eventuali feriti o dettagli più specifici.

LECCE – Residui di petardi esplosi e di fumogeni accesi, qualche mazza rimasta per terra e vetri, da capire bene se solo di bottiglie o anche di qualche veicolo: sono i segni davanti ai quali si sono ritrovati i poliziotti della Sezione volanti e della Digos, questo pomeriggio, poco dopo le 17,30. 🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

