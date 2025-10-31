Tamponamento tra veicoli sulla strada statale 101 due feriti in ospedale
LEQUILE – Un codice rosso e un codice giallo: è questo il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi sulla strada statale 101 all’altezza dell’uscita per Lequile. In circostanze ancora da chiarire alcuni mezzi sono rimasti coinvolti in un tamponamento, con una Fiat. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Argomenti simili trattati di recente
TAMPONAMENTO A CATENA PERDE LA VITA IN A22 Tragedia in A22, una persona perde la vita in un tamponamento che ha visto coinvolti 4 veicoli: un tir, una vettura e un furgone. Erano le 15 sull'autostrada del Brennero quando i tre veicoli stavano proce - facebook.com Vai su Facebook
? In #A1, in direzione Roma: 3 km di coda per incidente al km 289+600 tra l'allacciamento con l'A1 e Firenze Impruneta. Tamponamento tra 3 veicoli leggeri code per traffico intenso in uscita a Firenze Scandicci provenendo da Bologna #viabiliTOS #viabiliFI - X Vai su X
Tamponamento tra veicoli sulla strada statale 101, due feriti in ospedale - L’incidente è avvenuto in tarda mattinata all’altezza dell’uscita per Lequile: due uomini soccorsi, uno in codice rosso e l’altro in giallo, dopo l’accaduto. Lo riporta lecceprima.it
Incidente sulla statale 101: un tamponamento tra auto manda in tilt il traffico - Incidente stradale questa mattina sulla strada statale 101 (SS101), dove si è verificato quello che, in base alla dinamica iniziale, ... msn.com scrive
Tamponamento sulla SS67 a Cascina, una persona estratta dai vigili del fuoco - 30 lungo la Strada Statale 67 bis, nella zona dell’Arnaccio, nel territorio comunale di Cascina. Secondo gonews.it