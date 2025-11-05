Scontro frontale sulla strada statale 275 donna muore fra le lamiere di una Fiat 600
SCORRANO – Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi sulla strada statale 275, immediatamente a sud dell’abitato di Scorrano, in direzione Santa Maria di Leuca. Lo scontro, di natura frontale, ha coinvolto un furgone Mercedes Citan e una Fiat 600, causando la morte. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
