Incinta Scoperta shock nella città italiana l’hanno trovata così | tragedia!

Una donna di 39 anni, incinta, è stata rinvenuta senza vita nel suo appartamento nel quartiere Borgo Nuovo a Verona. La scoperta ha suscitato grande tristezza e preoccupazione nella comunità locale. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le cause di questa tragica perdita. La notizia ha colpito profondamente familiari e vicini, lasciando un senso di lutto e mistero.

Una donna di 39 anni, incinta, è stata trovata priva di vita nel suo appartamento nel quartiere Borgo Nuovo, a Verona. La tragedia è emersa nel primo pomeriggio, quando i Vigili del fuoco sono intervenuti nell'abitazione dopo una segnalazione. A chiedere l'intervento dei soccorsi è stato l'uomo con cui la donna si frequentava da circa un anno e mezzo. Preoccupato perché non riusciva più a contattarla da alcuni giorni, ha dato l'allarme temendo che potesse esserle accaduto qualcosa. I Vigili del fuoco si sono introdotti nell'appartamento, dove hanno trovato il corpo senza vita della 39enne. I primi accertamenti: nessun segno di violenza.

