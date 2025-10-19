La musica internazionale è stata colpita da un grave lutto. Il mondo dell’alternative rock e del nu-metal perde una delle sue figure più iconiche. La notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo, lasciando fan e colleghi senza parole. Un addio improvviso, che segna la fine di un’epoca per una delle band più amate degli anni 2000. A piangere oggi è una star famosissima, protagonista di alcune delle sonorità più rivoluzionarie tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del nuovo millennio. La sua musica era energia, rabbia, poesia urbana e sperimentazione. Un talento che ha contribuito a ridefinire il concetto stesso di crossover tra generi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tragedia nella musica, la star trovata morta così: aveva 48 anni, l’annuncio shock