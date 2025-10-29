Morta così Lasciata a terra in crociera poi la scoperta shock | come l’hanno trovata

Le autorità australiane hanno avviato un’indagine dopo che una donna di 80 anni è stata trovata senza vita sull’ isola di Lizard Island, località remota e molto frequentata della Grande Barriera Corallina, dopo non essere rientrata a bordo della nave da crociera Coral Adventurer. La turista partecipava a un’escursione organizzata dalla compagnia Coral Expeditions, percorrendo il sentiero verso la cima di Cook’s Look, il punto più alto dell’isola, insieme ad altri passeggeri. Secondo la polizia del Queensland, la donna si sarebbe separata dal gruppo per riposare, mentre gli altri escursionisti avrebbero proseguito, rendendosi conto della sua assenza solo più tardi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Morta così”. Lasciata a terra in crociera, poi la scoperta shock: come l’hanno trovata

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

È stato fermato dai Carabinieri il presunto responsabile dell'omicidio di Dolores Dori, la donna sinti raggiunta da colpi d'arma da fuoco lo scorso 2 ottobre nel campo sinti di Lonato del Garda e poi lasciata fuori dall'ospedale di Desenzano dove è morta. Si tr Vai su Facebook

Morta dopo le ustioni a Bologna, indagata la badante. “L’ho lasciata sola per qualche minuto” - Per la morte dell'anziana dopo le ustioni, è stata indagata la badante di origine moldava che viveva con lei per il reato di abbandono di persona incapace aggravato ... Da ilrestodelcarlino.it

Ferita con 3 colpi pistola e lasciata fuori ospedale, morta - Una donna di 44 anni residente a Vicenza, Dolores Dori, è morta all'ospedale di Desenzano del Garda, nel Bresciano, dove nella serata di ieri è stata scaricata da un'auto e abbandonata con tre ferite ... Riporta ansa.it