Incidenti stradali la Campania resta maglia nera | Benevento unica provincia con mortalità in diminuzione

Nel 2024, la Campania si conferma regione con il più alto numero di incidenti stradali e mortalità, registrando un aumento del +18,6% delle vittime rispetto all’anno precedente. Solo Benevento mostra una diminuzione dei decessi, mentre il dato regionale si distingue per una tendenza negativa rispetto al calo nazionale dello 0,3%.

Nel 2024 in Campania sono aumentati gli incidenti stradali, i feriti e soprattutto le vittime: sulle strade c'è stato un aumento della mortalità del +18,6% rispetto all'anno precedente, in netta controtendenza rispetto al dato nazionale che fa registrare un calo dello 0,3%. La fotografia scattata dall'Istat e relativa al 2024 conferma come la regione sia ben lontana dagli obiettivi europei sulla sicurezza stradale, che prevedono il dimezzamento di morti e feriti entro il 2030. Complessivamente, dice l'Istat, nel 2024 si sono verificati 10.874 incidenti, con 261 morti e 15.

